Путин присоединился к онлайн-шествию «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк». В связи с пандемией коронавируса в этом году она проходит онлайн.

К дистанционному шествию присоединился Владимир Путин. Он обратился к участникам «Бессмертного полка» из Кремля. Рядом с ним стояли портреты его родителей — Владимира и Марии Путиных. Отец президента ушел на фронт добровольцем в 1941 году, был награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Его мать пережила блокаду и была удостоена медали «За оборону Ленинграда».

«Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце», — сказал Путин.

Он заверил, что шествие «Бессмертного полка» обязательно пройдет на Красной площади позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин 9 мая возложил букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.