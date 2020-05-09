Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин утром 9 мая возложил букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

После чего поздравил ветеранов и россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу», — сказал он в прямом эфире Первого канала.

В этом году в связи с пандемией коронавируса День Победы пройдет без традиционных массовых мероприятий. Все события переведены в онлайн-режим. Путин пообещал, что страна позднее отметит юбилейную дату «широко и торжественно»: с парадом на Красной площади и маршем Бессмертного полка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Ленинградской области встретили День Победы со знаменами Победы в ВОВ, флагами России и Георгиевскими лентами в окнах. Снимки символов Победы они разместили в соцсетях под хэштегами#ФлагПобеды и #ФлагиРоссии.