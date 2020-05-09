Жители Ленобласти празднуют День Победы со знаменами в окнах

Жители Ленобласти празднуют День Победы со знаменами в окнах
Более 50 тысяч флагов украсили 9 мая дома жителей Ленобласти. Фото: lenobl.ru

Ленобласть встречает День Победы со знаменами Победы в Великой Отечественной войне, флагами России и Георгиевскими лентами в окнах.

Более 50 тысяч флагов украсили 9 мая дома жителей Ленобласти. Кроме того, участники акции разместили фотографии с хештегом #ФлагПобеды #ФлагиРоссии на своих страницах в соцсетях. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, к акции еще не поздно присоединиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 9 мая корабли Балтийского флота пришвартуются у набережной Невы. Они поднимут флаги расцвечивания, а моряки выйдут на торжественное построение. После будут поднят российский триколор, Военно-Морской флаг и Знамя Победы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
9 мая день победы ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД грузовик и BMW врезались в ограждение
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Жители Ленобласти празднуют День Победы со знаменами в окнах
В России провели 5,2 млн тестов на коронавирус
На Московском перевернулся фургон. МЧС и реанимация на месте
Механик-любитель из Кингисеппа собрал в гараже танк Т-34
Жителей Ленобласти ждут плановые отключения электричества
В США от коронавируса умерли более 77 тысяч человек