Жители Ленобласти празднуют День Победы со знаменами в окнах

Ленобласть встречает День Победы со знаменами Победы в Великой Отечественной войне, флагами России и Георгиевскими лентами в окнах.

Более 50 тысяч флагов украсили 9 мая дома жителей Ленобласти. Кроме того, участники акции разместили фотографии с хештегом #ФлагПобеды #ФлагиРоссии на своих страницах в соцсетях. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, к акции еще не поздно присоединиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 9 мая корабли Балтийского флота пришвартуются у набережной Невы. Они поднимут флаги расцвечивания, а моряки выйдут на торжественное построение. После будут поднят российский триколор, Военно-Морской флаг и Знамя Победы.