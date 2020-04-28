В Петербурге на День Победы к набережной Невы пришвартуются военные корабли

Несмотря на то, что парад не состоится, некоторые мероприятия отменять не стали.

Об этом сообщил сегодня, 28 апреля, командующий Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. Он заявил, что 9 мая корабли Балтийского флота пришвартуются у набережной Невы. Они поднимут флаги расцвечивания, а моряки выйдут на торжественное построение. После будут поднятв российский триколор, Военно-Морской флаг и Знамя Победы.

«В Неву войдут учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов», противодиверсионный катер «Нахимовец»»,

— говорится в сообщении.

Полюбоваться на зрелище можно будет, скорее всего, из дома. Режим самоизоляции продлили до 11 мая, поэтому не представляются возможным прогулки петербуржцев в центре города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в День Победы в России пройдут авиапарады. Предположительно, шоу смогут посмотреть жители 12 городов.