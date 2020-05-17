При взрыве в центре Лос-Анджелеса пострадали 11 пожарных

Во время пожара в центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв, при котором травмы получили 11 спасателей. Сейчас на месте происшествия работают более 200 человек.

Как сообщает агентство Associated Press, изначально пожар начался в одноэтажном нежилом здании на улице Бойд-стрит. Огонь охватил большую территорию, а позже произошел взрыв. Причины пока неизвестны.

Состояние пожарных, которые получили травмы при ликвидации огня, оценивается как тяжелое. Пострадавших эвакуируют на вертолетах в медучреждения, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Известно, что в здании велось производстве «бутанового медового масла». При его изготовлении используются содержащиеся в каннабисе вещества.

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