При взрыве в центре Лос-Анджелеса пострадали 11 пожарных

Во время пожара в центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв, при котором травмы получили 11 спасателей. Сейчас на месте происшествия работают более 200 человек.
Как сообщает агентство Associated Press, изначально пожар начался в одноэтажном нежилом здании на улице Бойд-стрит. Огонь охватил большую территорию, а позже произошел взрыв. Причины пока неизвестны.
Состояние пожарных, которые получили травмы при ликвидации огня, оценивается как тяжелое. Пострадавших эвакуируют на вертолетах в медучреждения, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь.
Известно, что в здании велось производстве «бутанового медового масла». При его изготовлении используются содержащиеся в каннабисе вещества.
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