В США два человека и 14 собак стали жертвами ДТП

В американском штате Айдахо на северо-западе страны произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и по меньшей мере 14 собак, сообщает полиция штата.

Инцидент произошел ранним утром 15 мая. Мужчина и женщина ехали на автомобиле Ford Econoline из Аризоны на север. По предварительной информации, водитель потерял управление и въехал в берегоукрепительное сооружение. В результате ДТП 38-летняя пассажирка погибла на месте, 40-летний водитель скончался уже в больнице.

В машине в момент ДТП, кроме двух человек, находились 48 собак смешанных пород. В рамках работы некоммерческой организации по спасению животных пара перевозила их в Канаду, где собак могли забрать домой новые хозяева.

«К сожалению, помимо двух человек, погибших в ДТП, 14 собак были также найдены мертвыми», — сообщили в полиции. Еще около 16 животных пропали без вести.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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