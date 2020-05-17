Московская область к понедельнику будет готова к частичному выходу из ограничений

При отрицательной динамике заболеваемости Подмосковье перейдет к следующему этапу снятия ограничений в других отраслях. Фото: pixabay

При отрицательной динамике заболеваемости Подмосковье перейдет к следующему этапу снятия ограничений в других отраслях. Фото: pixabay

К понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые необходимы для частичного запуска экономики. Такое заявление сделал глава Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, среди этих критериев — коэффициент распространения инфицирований ниже единицы, достаточный уровень тестирования на коронавирус и 50% свободных коек.

Губернатор также уточнил, что разом открывать все предприятия местные власти не станут. Предполагается, что частичное снятие ограничений затронет подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия и строительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что что Москва готовится к массовому тестированию на антитела к COVID-19. Благодаря данному анализу можно будет определить, переболел ли человек коронавирусной инфекцией нового типа или нет. Эта программа станет беспрецедентной по своим масштабам.