Московская область к понедельнику будет готова к частичному выходу из ограничений

Московская область к понедельнику будет готова к частичному выходу из ограничений
При отрицательной динамике заболеваемости Подмосковье перейдет к следующему этапу снятия ограничений в других отраслях. Фото: pixabay

К понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые необходимы для частичного запуска экономики. Такое заявление сделал глава Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, среди этих критериев — коэффициент распространения инфицирований ниже единицы, достаточный уровень тестирования на коронавирус и 50% свободных коек.

Губернатор также уточнил, что разом открывать все предприятия местные власти не станут. Предполагается, что частичное снятие ограничений затронет подготовленные промышленные и перерабатывающие предприятия и строительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что что Москва готовится к массовому тестированию на антитела к COVID-19. Благодаря данному анализу можно будет определить, переболел ли человек коронавирусной инфекцией нового типа или нет. Эта программа станет беспрецедентной по своим масштабам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей воробьев коронавирус Московская область снятие ограничений
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Московская область к понедельнику будет готова к частичному выходу из ограничений
За сутки в Петербурге провели 8,2 тыс. тестов на коронавирус
На улице Передовиков два водителя не поделили въезд во двор
В МВД разъяснили основание для штрафа для нарушителей самоизоляции
Вечером в Пулково приземлится вывозной рейс из Вены
Три российских бизнесмена вошли в топ богатейших жителей Великобритании
Ветер снес светофор на улице Есенина
При взрыве в центре Лос-Анджелеса пострадали 11 пожарных