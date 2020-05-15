Москва готовится к массовому тестированию на антитела к COVID-19

Сначала будут делать по 70 тысяч тестов в день, затем количество планируют увеличит до 100 и, возможно, 200 тысяч ежедневно. Фото: pixabay.com

Сначала будут делать по 70 тысяч тестов в день, затем количество планируют увеличит до 100 и, возможно, 200 тысяч ежедневно. Фото: pixabay.com

Начиная с 15 мая в Москве будут ежедневно проводиться бесплатные тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2.

Об этом днем ранее, 14 мая, заявил глава города Сергей Собянин. Благодаря анализу на антитела можно будет определить, переболел ли человек коронавирусной инфекцией или нет. Если организм легко справился с заболеванием, то, скорее всего, у него сформирован иммунитет.

Эта программа, по словам Собянина, станет беспрецедентной по своим масштабам. Мэр подчеркнул, что зараженных в столице намного больше, чем говорит статистика, опирающаяся на данные по уже выявленным случаям. Ежедневно будут тестировать 70 тысяч жителей Москвы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сейчас по всей России развернуто почти 150 тысяч коек для граждан, инфицированных коронавирусом.