В Киришах задержали мужчину, который надругался над своей четырехлетней дочерью

В Киришском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в насилии над маленькой девочкой. Обо всем рассказала мать ребенка.

В воскресенье, 17 мая, в отдел полиции обратилась 39-летняя жительница Киришей. Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница рассказала, что в период с 16 мая по настоящее время ее 43-летний муж совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее четырехлетней дочери.

Прибывшие полицейские задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице девочка попала в больницу после изнасилований и избиений в семье. Уже в медицинском учреждении медики выяснили, что несовершеннолетнюю регулярно насиловал отец и избивала мать.