В Петергофе молодой житель угнал Renault и попался полиции

Преступный инцидент произошел в субботу, 16 мая. В отдел полиции поступило сообщение краже Renault Duster. Иномарка была припаркована у дома 30 по Собственному проспекту.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 54-летний владелец иномарки оценил машину в 500 тыс. рублей.

В этот же день правоохранители обнаружили легковушку у соседнего дома. Позже был задержан и подозреваемый в преступлении. Им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришах задержали мужчину, который надругался над своей четырехлетней дочерью. В отдел полиции обратилась мать ребенка.