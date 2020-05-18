В Петергофе молодой житель угнал Renault и попался полиции

В Петергофе молодой житель угнал Renault и попался полиции
Машину обнаружили у дома 24 по Собственному проспекту. Фото: google.ru/maps

Преступный инцидент произошел в субботу, 16 мая. В отдел полиции поступило сообщение краже Renault Duster. Иномарка была припаркована у дома 30 по Собственному проспекту.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 54-летний владелец иномарки оценил машину в 500 тыс. рублей.

В этот же день правоохранители обнаружили легковушку у соседнего дома. Позже был задержан и подозреваемый в преступлении. Им оказался 28-летний мужчина, ранее судимый. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришах задержали мужчину, который надругался над своей четырехлетней дочерью. В отдел полиции обратилась мать ребенка.

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