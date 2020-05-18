К утру 18 мая в России выявлено 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Уже несколько дней показатели по заболеваемости в России снижаются. Фото: pixabay.com

Уже несколько дней показатели по заболеваемости в России снижаются. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории страны зафиксировали еще 8 926 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Новых пациентов выявили в 81 регионе России. Лидируют Москва (3238 человек), Подмосковье (921 человек) и Петербург (425 человек). При этом у 40%, то есть у 3 577 человек, болезнь протекает бессимптомно. Таким образом, число зараженных с момента объявления пандемии в России выросло до 290 678 граждан.

За последние сутки также покинули медучреждения по выздоровлению 2 836 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 70 209 пациентов. Кроме того, в течение суток от коронавируса скончался 91 человек. За весь период COVID-19 унес жизни 2 722 россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за воскресенье на COVID-19 обследовали почти 3 тысячи человек.