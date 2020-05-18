На улице очень много людей: индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,9

На улице очень много людей: индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,9
Индекс самоизоляции. Фото: скриншот "Яндекс"

Жители Северной столицы перестали бояться распространения опасной инфекции. Уровень самоизоляции опустился почти до критического.

Обо всем стало известно в понедельник 18 мая. По состоянию на 11:11 индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,9 балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Краты», на улице очень много людей.

Напомним, жителей города на Неве просят соблюдать «масочный» режим – жителям необходимо носить маски и перчатки. Пожилым горожанам следует соблюдать режим самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне утром индекс самоизоляции в Петербурге составляет 4,3 балла. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», такой показатель означает, что на городских улицах практически никого нет.

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На улице очень много людей: индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,9