На улице очень много людей: индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,9

Жители Северной столицы перестали бояться распространения опасной инфекции. Уровень самоизоляции опустился почти до критического.

Обо всем стало известно в понедельник 18 мая. По состоянию на 11:11 индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,9 балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Краты», на улице очень много людей.

Напомним, жителей города на Неве просят соблюдать «масочный» режим – жителям необходимо носить маски и перчатки. Пожилым горожанам следует соблюдать режим самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне утром индекс самоизоляции в Петербурге составляет 4,3 балла. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», такой показатель означает, что на городских улицах практически никого нет.