На глазах у детей: на Суворовском таксист попал в ДТП и насмерть сбил женщину

На глазах у детей: на Суворовском таксист попал в ДТП и насмерть сбил женщину
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

На Суворовском проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля службы такси. На месте работают экстренные службы.

Трагедия случилась в понедельник, 18 мая. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель такси сбил пешеходов после аварии. По словам свидетелей, разбитая машина стоит на тротуаре, рядом с ней находится окровавленное тело человека и детский велосипед.

В результате случившегося погибла мать двух детей, которые были с ней. Дети 4 и 6 лет остались живы.

Другие подробности пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли сорвавшегося с балкона мужчину в Рыбацком. Очевидцы предполагают, что мужчина был в наркотическом опьянении.

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