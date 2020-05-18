На глазах у детей: на Суворовском таксист попал в ДТП и насмерть сбил женщину

На Суворовском проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля службы такси. На месте работают экстренные службы.

Трагедия случилась в понедельник, 18 мая. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель такси сбил пешеходов после аварии. По словам свидетелей, разбитая машина стоит на тротуаре, рядом с ней находится окровавленное тело человека и детский велосипед.

В результате случившегося погибла мать двух детей, которые были с ней. Дети 4 и 6 лет остались живы.

Другие подробности пока неизвестны.

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