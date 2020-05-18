Сотрудники МЧС спасли сорвавшегося с балкона мужчину в Рыбацком

В Невском районе Петербурга сотрудники МЧС спасли упавшего с балкона четвертого этажа человека.

Все случилось в воскресенье, 17 мая, около трех часов дня в доме №38 по Караваевской улице. Как сообщил 78.ru, молодой человек, не переставая кричать, что намеревается спрыгнуть, спустился по балконам здания с шестого этажа на четвертый. Очевидцы предполагают, что мужчина был в наркотическом опьянении.

Один из прибывших спасателей поднялся на балкон и попытался успокоить бунтаря, однако тот его не слушал. В это время внизу сотрудники развернули надувную конструкцию для эвакуации с большой высоты. Мужчина упал именно на него.

Его увезли медики скорой помощи.

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