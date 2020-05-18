На Евдокима Огнева среди ночи вспыхнули ВАЗ и Opel

В Невском районе Северной столицы среди ночи вспыхнули два легковых авто. В машинах сгорело все, что могло сгореть.

Все случилось сегодня ночью, 18 мая, у дома №10, корпус 1, по улице Евдокима Огнева горят два автомобиля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сигнал о возгорании поступил дежурному в 3:28. На указанный адрес были направлены 10 спасателей на двух машинах спецтехники. На парковке пожарные обнаружили полыхающие «ВАЗ-2107» и Opel.

В 4:04 пожар был ликвидирован. Не исключена версия поджога.

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