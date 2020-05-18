В Ленобласти расследуют умышленный поджог объекта культурного наследия

В ночь с 16 на 17 мая в городе Новая Ладога в Ленинградской области, а улице Карла Маркса, 37, произошел пожар, в котором был уничтожен жилой дом П.В. Шабанина, постройка XIX века, являющаяся объектом культурного наследия.

Инцидент заинтересовал правоохранительные органы, на место происшествия выехала группа криминалистов. Дело в том, что следствие ранее зарегистрировало аналогичные случаи пожаров в Новой Ладоге. За последние несколько лет таким образом было уничтожено не менее четырех исторических зданий.

Правоохранители считают, что это целенаправленный поджог, передают в областном Следкоме. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело в отношении местной администрации, допустившей халатность в исполнении своих обязанностей по защите памятников старины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Форносово спасателям пришлось тушить вспыхнувший автомобиль.