В Форносово тушили внезапно вспыхнувший автомобиль

В Форносово тушили внезапно вспыхнувший автомобиль
В пожаре, скорее всего, никто не пострадал. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом стало известно 17 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Форносово. Там внезапно загорелась машина – по каким причинам это произошло, непонятно. Свидетели кинулись тушить автомобиль, вышло ли у них – пока не говорится. Также неясно, прибыли ли на месте спасатели и есть ли пострадавшие.

Судя по всему, огонь вспыхнул из-за неисправностей, водитель остался жив.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской женщина на легковушке сбила мотоциклиста. Там мотоциклист ехал по главной, когда вдруг на него наехала девушка на «Мицубиси». По предварительным данным, виновата именно водительница, так как она не предоставила другому участнику движения преимущество.

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