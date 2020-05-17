На Софийской женщина на легковушке сбила мотоциклиста

На Софийской женщина на легковушке сбила мотоциклиста
В аварии пострадал мотоциклист. Фото: vk.com/spb_today

Мужчина отправился в больницу в состоянии средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Софийской улице, у поворота на Колпинское шоссе. Там мотоциклист ехал по главной, когда вдруг на него наехала девушка на «Мицубиси». По предварительным данным, виновата именно водительница, так как она не предоставила другому участнику движения преимущество. В результате мотоциклист получил травмы средней тяжести, его госпитализировали.

«В действиях мотоциклиста нарушения ПДД не усматривается»

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с мотоциклом на Выборгской набережной собрало пробку в обе стороны. Дорогу не смогли поделить водитель легкового автомобиля и байкер. Пилот, к счастью, остался жив.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп мотоцикл софийская улица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы в воскресенье выходили на улице меньше, чем в будние дни
Китайский врач заявил, что власти Уханя скрыли информацию о коронавирусе
В Петербург вернулись 20 человек из Вены
Актриса сериала «Кухня» и вся ее семья переболели коронавирусом
Мясников назвал единственный способ уберечь себя от коронавируса
Мариинский театр перенес все спектакли на осень
Голикова уверяет, что врачам невыгодно скрывать смерти от коронавируса
Семак рассказал, есть ли заразившиеся коронавирусом среди ...