На Софийской женщина на легковушке сбила мотоциклиста

Мужчина отправился в больницу в состоянии средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Софийской улице, у поворота на Колпинское шоссе. Там мотоциклист ехал по главной, когда вдруг на него наехала девушка на «Мицубиси». По предварительным данным, виновата именно водительница, так как она не предоставила другому участнику движения преимущество. В результате мотоциклист получил травмы средней тяжести, его госпитализировали.

«В действиях мотоциклиста нарушения ПДД не усматривается»

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с мотоциклом на Выборгской набережной собрало пробку в обе стороны. Дорогу не смогли поделить водитель легкового автомобиля и байкер. Пилот, к счастью, остался жив.