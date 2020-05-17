ДТП с мотоциклом на Выборгской набережной собрало пробку в обе стороны

На Выборгской набережной произошло ДТП с участием мотоцикла. По словам очевидцев, авария заставила других водителей проводить время в пробке.

Все случилось сегодня, 17 мая, у дома №55. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить водитель легкового автомобиля и байкер. Пилот, к счастью, остался жив.

На фотографиях видно, что в результате столкновения затор образовался в обе стороны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД вспыхнула ГАЗель. На помощь к водителю горящего транспорта пришли автомобилисты.