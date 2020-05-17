На КАД вспыхнула ГАЗель, на помощь пришли автомобилисты

На КАД заметили полыхающую ГАЗель. По словам очевидцев, автомобилисты пришли на помощь водителю полыхающей машины.

Все случилось сегодня, 17 мая. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей произошедшего, в пожаре никто не пострадал. Что стало причиной возгорания — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на железнодорожной станции в Выборге спасатели тушили пожар на 500 «квадратах». Возгорание случилось в служебно-техническом здании на станции «Товарная». Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около девяти часов утра.