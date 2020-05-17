На ж/д станции в Выборге спасатели тушили пожар на 500 «квадратах»

Целиком возгорание было ликвидировано к 12:20. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Целиком возгорание было ликвидировано к 12:20. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили пожар на железнодорожной станции. Огонь охватил 520 квадратных метров.

Все случилось сегодня, 17 мая, в служебно-техническом здании на станции «Товарная». Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть около девяти часов утра. К месту происшествия были направлены пять пожарных расчетов.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, целиком возгорание было ликвидировано к 12:20.

В результате произошедшего обошлось без пострадавших, на движение поездов происшествие также не повлияло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей тушили Ford на Московском шоссе. Dсе произошло примерно в половину четвертого утра у дома №2Б по Московскому шоссе.