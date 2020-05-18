В Петербурге подтвердили еще пять смертей от коронавируса

За последние сутки в Петербурге выявили 5 новых летальных исходов от инфекции Covidz-19. Гибель пациентов от вируса подтвердила комиссия по анализу смертей от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.

Обо всем стало известно сегодня, 18 мая. Так, двое мужчин скончались в Госпитале для ветеранов войн, одна женщина умерла во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова, болезнь также унесла жизни мужчин, находящихся в Многопрофильной больнице №2 и Покровской больнице.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, возраст новых жертв коронавируса варьируется от 68 до 88 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции в Петербурге упал до 1,9.