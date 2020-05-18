На Дунайском проспекте Nissan неведомым образом встал колесом на Hyundai

На Дунайском проспекте произошло необычное ДТП — одна иномарка встала колесом на капот другой.

Все случилось в понедельник, 18 мая. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что Nissan неведомым образом расположился на капоте белой Hyundai. По словам очевидцев, водителей иномарок на месте не оказалось, к ДТП вызвали сотрудников ГИБДД, которые попытаются установить, каким образом черная иномарка так взгромоздилась на Hyundai.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Захарова не смогли разъехаться мотоциклист и водитель легковушки. Кто стал виновником дорожно-транспортного происшествия и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.