На Маршала Захарова не смогли разъехаться мотоциклист и водитель легковушки

На Маршала Захарова не смогли разъехаться мотоциклист и водитель легковушки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла. Есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Авария случилась в понедельник, 18 мая, на улице Маршала Захарова. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить водитель легкового авто и мотоциклист. Кто стал виновником дорожно-транспортного происшествия и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельной аварии с участием нескольких машин на Суворовском проспекте. Водитель такси насмерть сбил мать двоих детей. Трагедия случилась на глаза несовершеннолетних.

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На Маршала Захарова не смогли разъехаться мотоциклист и водитель легковушки