В психоневрологическом интернате на Коллонтай Covid-19 подтвердился у 411 человек

Сейчас ситуацию в ПНИ оценивают как стабильную. Фото: pixabay

Сейчас ситуацию в ПНИ оценивают как стабильную. Фото: pixabay

За весь период пандемии коронавируса диагноз COVID-19 официально подтвержден у 411 проживающих в петербургском психоневрологическом интернате №10 на улице Коллонтай.

Обо всем стало известно в понедельник, 18 мая. Первые случаи инфицирования выявились после возвращения проживающих в ПНИ из учреждений здравоохранения.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на прес-службу комитета по социальной политике города, за весь период вылечились 13 человек. Также среди заболевших – 56 сотрудников, 20 из них поправились.

Новых случаев заражения за последнюю неделю не зафиксировали. Сейчас учреждение работает в режиме обсерватора. В настоящий момент на стационарном постоянном обслуживании в интернате находятся 1030 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили еще пять смертей от коронавируса.