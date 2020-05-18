В Минздраве опровергли популярный миф о коронавирусе

В Минздраве опровергли популярный миф о коронавирусе
Фото: https://pixabay.com/

В Министерстве здравоохранения России развеяли распространенный миф о восприимчивости к заражению новым коронавирусом в зависимости от резус-фактора.

Как сообщает РИА Новости, отвечая на вопрос о связи между восприимчивостью к коронавирусу и резус-фактору крови, в Минздраве заявили, что на данный момент нет достоверной статистики, которая подтверждала или отрицала такое мнение.

В ведомстве также напомнили, что любой россиянин может пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции в организме, если у него есть соответствующее назначение от врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к утру 18 мая в России выявлено 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Новых пациентов выявили в 81 регионе России. Лидируют Москва (3238 человек), Подмосковье (921 человек) и Петербург (425 человек).

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В Минздраве опровергли популярный миф о коронавирусе
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