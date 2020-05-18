На Московском шоссе массовая авария: «Жигули» смяли два грузовика

Водитель легковушки чудом остался жив.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем рассказали очевидцы, а также в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Московском шоссе этим утром. Там столкнулись два грузовика, автобусы и легковушки. «Жигуль» в результате оказался между двумя большегрузами – на снимках видно, как сильно пострадал автомобиль. Удивительно, но водитель после такого остался жив, хоть и не совсем цел. Он находится в состоянии средней тяжести.

Пользователи соцсетей считают, что мужчине очень повезло – он буквально заново родился.

«Водителю Жиги срочно ставить свечку и праздновать вторую днюху»

— пишет один из граждан в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что смерть женщины-пешехода на Суворовском обернулась уголовным делом. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в центре города.