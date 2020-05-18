Смерть женщины-пешехода на Суворовском обернулась уголовным делом

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в центре города.

Согласно информации главка МВД по Петербургу, утром в понедельник, 18 мая, около дома №33 по Суворовскому проспекту произошло ДТП, в котором погибла женщина-пешеход на глазах двух детей.

Такси, за рулем которого был 25-летний мужчина врезался в автобус, который отъезжал от остановки. От удара такси вылетело на «встречку», где столкнулось со «Шкодой Рапид», а после выехало на тротуар и снесло стойку дорожных знаков. Последняя упал на 45-летнюю женщину, которая шла с двумя малолетними детьми.

Пешеход получила смертельные травмы и скончалась на месте ДТП. Дети, к счастью, не пострадали.

Полиция осмотрела место происшествия, опросила очевидцев и просмотрела записи с камер видеонаблюдения. Было принято решение открыть уголовное дело.

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