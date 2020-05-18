В России продают новые Volkswagen Polo

В России продают новые Volkswagen Polo
Машину обновили. Фото: Volkswagen

На машинах появился обновленный логотип компании.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем сообщили в компании. В России стартовали продажи обновленных Volkswagen Polo, на которых разместили новый логотип. Отмечается, что модель машины остается очень популярной среди россиян – на нее всегда есть спрос. Различия на смене логотипа не заканчиваются: у новинки модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Также автомобиль можно успешнее использовать для погрузки крупных товаров и их транспортировки из-за большого кузова.

Сейчас модель доступна для покупки во всех официальных дилерских центрах марки. Для россиян машина будет предлагаться в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали самые ожидаемые автомобильные новинки 2020 года. Одним из самых ожидаемых кроссоверов стал обновленный BMW X6. Цена стильного купеобразного внедорожника будет варьироваться от 8 до 9 млн рублей.

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