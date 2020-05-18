Новый сезон «Смешариков» покажут по ТВ этой осенью

"Смешарики" интересны и детям, и взрослым. В игровом формате герои порой обсуждают важные философские вопросы. Фото: пресс-служба ГК "Рики"

"Смешарики" интересны и детям, и взрослым. В игровом формате герои порой обсуждают важные философские вопросы. Фото: пресс-служба ГК "Рики"

Это первый сезон за десять лет.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем сообщает пресс-служба группы компаний «Рики». Новый сезон «Смешариков» можно будет увидеть на всех детских каналах уже этой осенью. Юных зрителей ждут новые истории о любимых героев – всего запланирован выход 52 серией. Отмечается, что мультфильм можно посмотреть по платной подписке уже сейчас, а остальным придется подождать.

«Мы хотели, чтобы новый сезон был максимально близок к тем самым Смешарикам из детства. Для этого была собрана большая часть команды, которая начинала создавать сериал еще в 2003 году»,

— рассказала продюсер проекта Юлия Николаева.

Напоминаем, что в последний раз «Смешарики» выходили в 2012 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм. История рассчитана на детей в возрасте от 4 до 12 лет. Отмечается, что мультфильм получился детализированным, киностудия постаралась передать все нюансы движений и мимики.