«Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм

В нем рассказывается о хомячке по имени Фрош.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает пресс-служба киностудии. «Союзмультфильм» выпустила свой первый короткометражный 3D-мультфильм «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада», который можно посмотреть на YouTube-канале. Он создан по мотивам одноименной детской книги, написанной Еленой Никитиной. История рассчитана на детей в возрасте от 4 до 12 лет. Отмечается, что мультфильм получился детализированным, киностудия постаралась передать все нюансы движений и мимики.

«Наш новый 3D-мультфильм об обаятельном Хомячке Фроше – во многом для нас экспериментальный проект»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Союзмультфильм» хочет вернуть права на Чебурашку у японцев. Право на использование образа Чебурашки выкупила SP International.