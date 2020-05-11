«Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм

&#171;Союзмультфильм&#187; показал свой первый 3D-мультфильм
Студия постаралась не менять историю. Фото: https://www.facebook.com/soyuzmultfilm/

В нем рассказывается о хомячке по имени Фрош.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает пресс-служба киностудии. «Союзмультфильм» выпустила свой первый короткометражный 3D-мультфильм «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада», который можно посмотреть на YouTube-канале. Он создан по мотивам одноименной детской книги, написанной Еленой Никитиной. История рассчитана на детей в возрасте от 4 до 12 лет. Отмечается, что мультфильм получился детализированным, киностудия постаралась передать все нюансы движений и мимики.

«Наш новый 3D-мультфильм об обаятельном Хомячке Фроше – во многом для нас экспериментальный проект»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Союзмультфильм» хочет вернуть права на Чебурашку у японцев. Право на использование образа Чебурашки выкупила SP International.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мультфильм союзмультфильм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пациенты с коронавирусом чаще всего болеют в тяжелой форме
«Союзмультфильм» показал свой первый 3D-мультфильм
Беглов объяснил, почему в Петербурге продлили введенные ограничения
СМИ пишут, что брат Малышевой болен коронавирусом
Дрозденко продлил режим самоизоляции до 31 мая
В Петербурге от коронавируса погибла медсестра
Собянин призвал не волноваться из-за коронавируса в Москве
Жители Янино выражают опасение, что руководству МПБО-2 удастся избежать наказания