«Союзмультфильм» хочет вернуть права на Чебурашку у японцев

Право на использование образа Чебурашки выкупила SP International.

Об этом стало известно 23 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. Студия «Союзмультфильм» собирается бороться за возврат прав, которые ранее были переданы японской компании SP International сроком на 16 лет. Японцы могут использовать образ Чебурашки до 2023 года. По какой причине российская сторона хочет расторгнуть договоренности – не сообщается. Предположительно, «Союзмультфильму» не нравятся работы, выпущенные SP International. Мультипликационный фильм о Чебурашке вышел в формате 3D.

Говорится лишь, что за решение вопроса намерены взяться всерьез в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Союзмультфильм» рассказал как создавался Чебурашка. Первоначально у Чебурашки должен был быть длинный хвост, однако он мешал пластике героя знаменитого мультфильма.