На мосту Александра Невского горел автобус

На мосту Александра Невского горел автобус
Не сообщается, потушен ли огонь. Фото: vk.com/spb_today

Непонятно, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента.

Все случилось сегодня вечером, 18 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они пишут, что полыхающий автобус заметили на мосту Александра Невского – он стоял на крайней правой полосе. Вполне возможно, что внутри находились пассажиры. Пока что никаких подробностей не разглашается, так что неясно, есть ли пострадавшие и как именно все произошло.

На место вызвали спасателей, которым предстоит потушить огонь и разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе массовая авария: «Жигули» смяли два грузовика. Водитель легковушки чудом остался жив.

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