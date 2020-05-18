На мосту Александра Невского горел автобус

Непонятно, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента.

Все случилось сегодня вечером, 18 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они пишут, что полыхающий автобус заметили на мосту Александра Невского – он стоял на крайней правой полосе. Вполне возможно, что внутри находились пассажиры. Пока что никаких подробностей не разглашается, так что неясно, есть ли пострадавшие и как именно все произошло.

На место вызвали спасателей, которым предстоит потушить огонь и разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе массовая авария: «Жигули» смяли два грузовика. Водитель легковушки чудом остался жив.