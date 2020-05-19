Игонин: «Зенит» и Семак найдут компромисс, но тренер не занимается трансферами

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы Сергея Семака и петербургского клуба заключить контракт на взаимовыгодных условиях.

Игонин уверен, что «Зенит» и Семак смогут найти компромисс, так как он имеет перспективы, нравится болельщикам и при нем команда показывает результат.

Экс-зенитовец также прокомментировал желание Семака согласовывать трансферы, пишет NevaSport.

«Не знаю, можно ли называть требованием желание Семака влиять на трансферную политику команды. Каким образом идет разговор, мы не знаем. В футбольном клубе «Зенит» давно сложилась такая практика, что есть люди, которые занимаются трансферами», — сказал Игонин.

По словам Игонина употреблять слово «незаменимый» в отношении Семака, либо другой фигуры из спорта, нельзя, так как в этом случае невозможно говорить о конкуренции. Однако Семака можно назвать ключевой фигурой.

«Но в «Зените» много ключевых фигур, тот же Дзюба», — добавил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зарплата Сергея Семака по новому контракту может достичь 2 млн евро с учетом премирования.