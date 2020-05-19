В Ленобласти разработали приложение, которое поможет бороться с коронавирусом

С помощью приложения "Здоровье.ру" пользователи также получают доступ к специальному дневнику стресса. Вы сможете следить, как со временем меняется ваше самочувствие, и при необходимости обратиться к специалисту. Фото: pixabay.com

С помощью приложения "Здоровье.ру" пользователи также получают доступ к специальному дневнику стресса. Вы сможете следить, как со временем меняется ваше самочувствие, и при необходимости обратиться к специалисту. Фото: pixabay.com

При поддержке Минздрава и содействии петербургских медиков и ученых на территории Ленобласти запустили приложение «Здоровье.ру», которое поможет гражданам защититься от коронавирусной инфекции.

Программа содержит все необходимые рекомендации по санитарной безопасности в период пандемии, основанные на исследованиях Всемирной организации здравоохранения. После скачивания приложения — оно доступно и для Android, и для iOS, — предлагается пройти онлайн-тест, который определит ваш уровень стресса и риск заболеть.

В «Здоровье.ру» доступен образовательный курс с советами, как обезопасить себя и близких от распространения инфекции. В программе также есть полезные упражнения для снижения тревоги и борьбы со страхом и вся актуальная информация и статистика по заболеваемости.

Напоминаем, ранее gazeta.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, когда в регионе заработают детские сады.