У футболиста московского «Динамо» выявили коронавирус

У футболиста московского &#171;Динамо&#187; выявили коронавирус
Роман Евгеньев играет в "Динамо" с 2017 года, то есть, с 18 лет. Фото: Wikipedia

Коронавирусная инфекция добралась до участников российской премьер-лиги (РПЛ). Так, COVID-19 диагностировали у футболиста «Динамо» Романа Евгеньева.

О случившемся стало известно во вторник, 19 мая. По информации пресс-службы столичного клуба, тест игрока на коронавирус показал положительный результат. Помимо этого, еще двое членов клуба, имена которых не называются, также могут быть заражены.

В организме еще двоих футболистов выявлены антитела к коронавирусу, что означает наличие иммунитета к заболеванию, а также вероятность, что они уже перенесли инфекцию бессимптомно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что это не первый случай обнаружения коронавируса у участников РПЛ. Так, защитник столичного «Локомотива», перуанец Джефферсон Фарфан оказался заражен COVID-19. О его состоянии ничего неизвестно.

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