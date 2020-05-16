Первый случай в РПЛ: форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан заразился COVID-19

Первый случай в РПЛ: форвард &#171;Локомотива&#187; Джефферсон Фарфан заразился COVID-19
Джефферсон Фанфан выступает за "Локомотив" с 2017 года. Фото: Wikipedia

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков заявил, что нападающий Джефферсон Фарфан заражен коронавирусной инфекцией.

К счастью, 35-летний перуанец, у которого выявили COVID-19, ни с кем не контактировал. Правда, о текущем состоянии футболиста и форме заболевания ничего не говорится. По словам Мещерякова, команда будет ориентироваться на рекомендации соответствующих органов после возвращения к тренировкам.

Это первый случай коронавируса среди участников Российской премьер-лиги (РПЛ). Отметим, что Фарфан играет в столичном «Локомотиве» с 2017 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка. Такое решение приняли в Российском футбольном союзе. Тем не менее, зрителям не удастся посетить игры до конца сезона.

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