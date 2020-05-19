В Москве продавец магазина избил кашлянувшего покупателя

В Москве продавец магазина избил кашлянувшего покупателя
Продавец отпущен под подписку о невыезде. Фото: Baltphoto

Продавец решил, что покупатель специально кашлял в его сторону.

Обо всем стало известно во вторник, 19 мая. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в одном из продуктовых магазинов столицы. Продавец торговой точки, уроженец Средней Азии, набросился на покупателя с бутылкой, ударив жертву по голове.

В результате на место происшествия вызвали правоохранителей и бригаду скорой помощи. Пострадавшему диагностировали перелом, а буйный продавец отправился в полицейский отдел, откуда его отпустили под подписку о невыезде.

Продавец заявил правоохранителям, что решил, будто бы покупатель специально покашлял в его сторону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский тренер ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску. Уже через несколько минут после произошедшего житель Петербурга был задержан.

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