Finnair в июле возобновит полеты в Россию

Авиаперевозчик готов регулировать количество рейсов в соответствии с изменениями спроса и возможными ограничениями. Фото: pixabay

Авиаперевозчик готов регулировать количество рейсов в соответствии с изменениями спроса и возможными ограничениями. Фото: pixabay

Finnair в июле собирается возобновить полеты, приостановленные из-за пандемии Covid-19. Финская авиакомпания планирует осуществить около трети от обычного числа рейсов.

Говоря о других направлениях авиаперевозчик возобновит сообщение с Берлином, Парижем, Лондоном, Мюнхеном, Осло, Копенгагеном, Будапештом и с другими городами Европы.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, руководство авиакомпании ожидает с указанного месяца постепенно восстанавливать авиасообщение не только с европейскими городами, но и с ключевыми азиатскими направлениями.

Кроме того, авиаперевозчик готов регулировать количество рейсов в соответствии с изменениями спроса и возможными ограничениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» получила отсрочку по выплате налогов до октября. Размер отсрочки составит более 250 млн рублей.