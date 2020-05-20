Finnair в июле возобновит полеты в Россию

Finnair в июле собирается возобновить полеты, приостановленные из-за пандемии Covid-19. Финская авиакомпания планирует осуществить около трети от обычного числа рейсов.
Говоря о других направлениях авиаперевозчик возобновит сообщение с Берлином, Парижем, Лондоном, Мюнхеном, Осло, Копенгагеном, Будапештом и с другими городами Европы.
Как сообщила пресс-служба перевозчика, руководство авиакомпании ожидает с указанного месяца постепенно восстанавливать авиасообщение не только с европейскими городами, но и с ключевыми азиатскими направлениями.
Кроме того, авиаперевозчик готов регулировать количество рейсов в соответствии с изменениями спроса и возможными ограничениями.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» получила отсрочку по выплате налогов до октября. Размер отсрочки составит более 250 млн рублей.