Депутат от КПРФ предложил Смольному сократить расходы на госуправление и взаимодействие со СМИ

Как отреагировали на предложение Рассудова в парламенте - неизвестно. Фото: gov.spb.ru

Как отреагировали на предложение Рассудова в парламенте - неизвестно. Фото: gov.spb.ru

В ходе обсуждения поправок в городской бюджет депутат городского Законодательного собрания Александр Рассудов предложил властям сократить расходы на госуправление и взаимодействие со СМИ.

В среду, 20 мая, парламент вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым обсуждал коррективы, внесенные в бюджет из-за эпидемии коронавирусной инфекции. С комментариями выступил депутат от партии КПРФ Александр Рассудов, который предложил урезать «бесполезные траты на «эффективное» госуправление и взаимодействие со СМИ».

Парламентарий подтвердил слова фактами : на первый пункт в бюджете заложено 13 млрд рублей, на второй — 2 млрд.Вместо этого, считает депутат, было бы полезнее перенаправить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией, поддержку граждан и предпринимательства.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что депутаты ЗакСа одобрили новый план городского бюджета на 2020-2021 год.