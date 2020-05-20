Депутаты ЗакСа в Петербурге поддержали сокращение городского бюджета

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы поддержали корректировку городского бюджета, согласно которой расходы сократятся на 50,6 млрд рублей, а доходы — на 101,8 млрд.

В среду, 20 мая, парламентарии рассмотрели и поддержали поправки к бюджету Петербурга на текущий год, внесенные губернатором Александром Беловым. На эту меру город вынужден пойти из-за ухудшившейся экономической ситуации, спровоцированной пандемией коронавирусной инфекции.

Согласно новым расчетам, доходная часть бюджета сокращается на 15% и составит 573,1 миллиарда рублей, а расходная — на 7%, до 677,1 млрд рублей. Таким образом, дефицит вырастет более чем на 100 млрд рублей. Кроме того, объем резервного фонда увеличится с 1 до 31 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на поддержку бизнеса власти Петербурга выделили суммарно 13,5 миллиардов рублей.