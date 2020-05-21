Развеян миф о двух сторонах медицинской маски

Развеян миф о двух сторонах медицинской маски
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников, известный как Доктор Мясников, опроверг распространенное мнение о том, что маску можно использовать для разных целей.

Сейчас в соцсетях активно распространяется миф по заголовками по типу «95% людей носят маску неправильно». Пользователи принимают за правду сообщения о том, что если надеть маску белой стороной к лицу, то человек не сможет передать свои микробы другим, а если белая сторона вывернута наружу , то это значит, что человек хочет защитить себя от окружающих.

По словам Мясникова, маску можно надевать любой стороной, а микробы одинаково скапливаются на обеих поверхностях маски. Врач отметил, что главное, чтобы ребро с фиксатором маски плотно прилегало к носу, сообщает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве опровергли популярный миф о коронавирусе.

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