Развеян миф о двух сторонах медицинской маски

Врач и телеведущий Александр Мясников, известный как Доктор Мясников, опроверг распространенное мнение о том, что маску можно использовать для разных целей.

Сейчас в соцсетях активно распространяется миф по заголовками по типу «95% людей носят маску неправильно». Пользователи принимают за правду сообщения о том, что если надеть маску белой стороной к лицу, то человек не сможет передать свои микробы другим, а если белая сторона вывернута наружу , то это значит, что человек хочет защитить себя от окружающих.

По словам Мясникова, маску можно надевать любой стороной, а микробы одинаково скапливаются на обеих поверхностях маски. Врач отметил, что главное, чтобы ребро с фиксатором маски плотно прилегало к носу, сообщает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве опровергли популярный миф о коронавирусе.