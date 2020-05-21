Муниципальным образованиям Ленобласти выплатили премии за хорошую работу

Высокие показатели в управлении финансами позволили получить муниципальным образованиям Ленобласти материальные поощрения.

Всего правительство Ленинградской области выделило пять миллионов рублей на премии для лучших городских и сельских поселений. Средства выделили из бюджета.

Лучшим по качеству выполненной работы в сферах финансов стал Киришский район — его премировали на 993 тысячи рублей. Еще 760 тысяч рублей и 747 тысяч рублей направят Тихвинскому и Тосненскому районам соответственно.

Материальное поощрение также получили следующие поселения: Приморское, Важинское, Кузнечнинское, Елизаветинское, Доможировское, Янегское и Пениковское.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ломоносовский район попал в «красную зону» по коронавирусу. Ранее субъект находился в «желтой зоне», при которой было меньше ограничений.