В Шушарах неизвестный угнал «КамАЗ» с желтыми мигалками

В Пушкинском районе Петербурга злоумышленник угнал принадлежащий компании «КамАЗ». О похищении большегруза сообщил водитель.

Обо всем стало известно в среду, 20 мая. В 6:36 в отдел полиции обратился 35-летний водитель. Он рассказал, что в период с 21:20 19 мая до 06:35 20 мая в поселке Шушары от дома №2 по улице Ленина неизвестный похитил грузовик «КамАЗ» 2017 года выпуска.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на автомобиле установлены мигалки желтого цвета. Ущерб от похищенного устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе молодой житель угнал иномарку и попался полиции. Владелец оценил машину в 500 тыс. рублей.