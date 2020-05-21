Суд отложил рассмотрение апелляции по делу историка Соколова

Санкт-Петербургский городской суд вновь отложил рассмотрение апелляционной жалобы по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве. Адвокат доцента Александр Почуев пытается оспорить меру пресечения.

Суд состоится 26 мая, сообщил Почуев журналистам. Адвокат рассчитывает добиться изменения меры пресечения на домашний арест. Сейчас Соколов находится в СИЗО.

«Защита планирует обосновать изменение меры пресечения на домашний арест, ввиду ухудшения ситуации по распространению вируса COVID-19, что является угрозой жизни и здоровью Историка Соколова», — сказал Почуев.

Он также указывает на то, что у Соколова имеются 84-летние родители и малолетние дети, которые нуждаются в уходе.

По существу дело Олега Соколова будет рассмотрено 9 июня в 12:00.

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Историка задержали в ноябре 2019 года на набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки. По версии следствия, Соколов застрелил девушку из обреза, а позже расчленил её тело. Решением Октябрьского районного суда Соколов находится под арестом. Под стражей он пробудет до 23 сентября.