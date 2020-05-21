У съезда с КАД вспыхнула ГАЗель

При съезде с кольцевой автодороги на проспект Культуры загорелась ГАЗель. Огонь полностью охватил машину.

Грузовик вспыхнул сегодня, 21 мая, около 16:20. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Съезд на Культуры перекрыт», — написал подписчик.

О пострадавших информации пока нет. Причины возгорания неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии с участием легковушки и такси. Машины столкнулись на перекрестке Светлановского и Байкова. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. На места аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики.