Легковушка и такси разбились в ДТП на перекрестке Светлановского и Байкова

В Петербурге на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова произошло ДТП с участием такси. Передние части машин превратились в груду металла.

Авария случилось сегодня, 21 мая. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Недоброе утро», — написал пользователь, отметив, что на месте уже работают спецслужбы.

На фотографиях видно, что легковой автомобиль врезался в ограждение, машину службы «Ситимобил» же смяло о столб. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции и медики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о смертельном ДТП в Ленобласти. Во время движения водитель потерял управление и улетел в левый кювет, где «встретил» дерево.