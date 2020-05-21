Смертельное ДТП в Ленобласти: «Жигули» улетел в кювет

Два человека погибли в отечественном авто, которое улетело в кювет. По словам местных жителей, это были отец и сын.

По информации отдела ГИБДД по Тихвинскому району, авария произошла примерно ближе к шести вечера в среду, 21 мая, на трассе «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь».

Машина ВАЗ-2107 ехала со стороны деревни Липная Горка в сторону деревни Ситомля. Во время движения водитель потерял управление и улетел в левый кювет, где «встретил» дерево, сообщает «Дорожный инспектор».

Следов торможения на асфальте те нашли. Оба мужчины вылетели через лобовое, пока неизвестно кто был за рулем. Одному из них — 50-60 лет, другому 30-40 лет.

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