В Москве попал в страшное ДТП спорткар Merсedes за 14 млн рублей

В Москве попал в страшное ДТП спорткар Merсedes за 14 млн рублей
Аналогичная модель на официальном сайте Мercedes. Фото: www.mercedes-benz.ru

В столице произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, участником которого стала одна из самых моделей Merсedes — двухдверная AMG GTR coupe.

Инцидент произошел в среду, 20 мая. О случившемся оповестило издание Baza в своем телеграмм-канале. По предварительной информации, виновником инцидента стала люксовая иномарка, которая на полной скорости влетела в автомобиль такси, а заодно протаранила несколько припаркованных рядом машин,

О состоянии участников аварии ничего неизвестно, как и об обстоятельствах и причинах произошедшего. Отметим, что стоимость иномарки, спровоцировавшей столкновение, около 14 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на Кубинской улице произошло ДТП с участием мотоциклиста. Водитель двухколесного транспортного средства пострадал, на место происшествия прибыла скорая помощь.

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