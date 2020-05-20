На Кубинской мотоциклист попал в ДТП. Скорая на месте

На Кубинской мотоциклист попал в ДТП. Скорая на месте
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 20 мая, на Кубинской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись с места происшествия.

«На Кубинской пару часов назад притерлись мотоциклист и легковушка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая.

Официальной информации о состоянии водителей и пассажиров не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь спасателей тушили Ford на Московском шоссе. Все произошло примерно в половину четвертого утра у дома №2Б по Московскому шоссе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красном Селе снесут новый многоквартирный дом
Вирусолог не исключил, что Россия прошла плато и пик заболеваемости COVID-19
У Мосгорсуда просят блокировки YouTube в России
Для производителей наркотиков в Пушкине просят от 15 лет строгого режима
В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими в период пандемии
«Игора Драйв» набирает спортивных маршалов для работы на гонках
На Кубинской мотоциклист попал в ДТП. Скорая на месте
Предприниматели Петербурга настаивают на отмене арендных платежей