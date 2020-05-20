На Кубинской мотоциклист попал в ДТП. Скорая на месте

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая. Фото: vk.com/spb_today

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 20 мая, на Кубинской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видеозапись с места происшествия.

«На Кубинской пару часов назад притерлись мотоциклист и легковушка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая.

Официальной информации о состоянии водителей и пассажиров не поступало.

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